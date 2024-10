Waterballet door gesprongen leiding in Den Bosch

Een straat in Den Bosch is in de nacht van zondag op maandag veranderd in een waterballet na een groot waterlek. Rond 01.15 uur sprong de waterleiding aan de Kruiskampsingel, waardoor de straat in korte tijd blank kwam te staan. Het stromende water spoelde zand weg en veroorzaakte een groot gat in de weg.

Twee geparkeerde auto’s dreigden in het gat te verdwijnen. Een van de eigenaren kon zijn auto nog net op tijd verplaatsen, maar een tweede voertuig begon al weg te zakken. De brandweer moest eraan te pas komen en wist de tweede auto met een sleepkabel op tijd uit het gat te redden.

Rond 02.30 uur arriveerde waterbedrijf Brabant Water om de leiding af te sluiten, waardoor de waterstroom stopte. Het meeste water verdween via de straatkolken, maar er bleef een grote modderpoel achter. Een aannemersbedrijf is begonnen met het repareren van het lek, een klus die waarschijnlijk tot in de ochtend zal duren. Momenteel zitten 34 huizen zonder water. De weg is voorlopig afgezet met hekken.