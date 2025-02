Waterballet in centrum Delft door leidingbreuk

Op de brug tussen het Oosteinde en de Gasthuislaan in Delft is maandagochtend een waterleiding gesprongen. Tienduizenden liters drinkwater zijn hierdoor in de gracht beland.

Even voor 08.00 uur hoorden buurtbewoners een flinke knal. Zij zagen hoe een flinke hoeveelheid water uit de straat begon te spuiten, met een kracht die enkele straatstenen volledig heeft weggeblazen.

Zoektocht

De brandweer kwam ter plaatse om te controleren of het water niet bij de nabijgelegen woningen naar binnen was gelopen. Dit was gelukkig niet aan de orde. Het waterbedrijf Evides is tevens ter plaatse gekomen en heeft druk gezocht naar de afsluiter van de leiding. Dit bleek een lastige zoektocht: door recente werkzaamheden aan de straat is de afsluiter zeer waarschijnlijk weggewerkt.

Om de druk van de leiding te halen is de waterkraan voor de halve wijk tijdelijk afgesloten.