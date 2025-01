Straat verandert in sloot na leidingbreuk in Harderwijk

Een leidingbreuk heeft zaterdagochtend voor flinke overlast gezorgd in Harderwijk. Al vroeg ontdekten bewoners dat er nauwelijks water uit de kraan kwam. In de wijk Stadsweiden spoot het water met kracht uit een straatkolk, waardoor de Rietmeen veranderde in een grote plas. Het waterlek zorgde ook voor gevaarlijke verzakkingen in de omgeving.

Volgens een correspondent ter plaatse ontstond er na het wegvallen van de waterdruk paniek. Winkels werden massaal bezocht om waterflessen in te slaan, met lege schappen als gevolg. Bewoners van het zuidelijke deel van Stadsweiden moesten door het water navigeren om de wijk te verlaten. "De grond is hier onstabiel, blijf op afstand," waarschuwde een medewerker van waterbedrijf Vitens.

Rond 09.00 uur wist Vitens de dichtstbijzijnde afsluiter te bereiken, waardoor het water uit de kolk begon af te nemen. Kort daarna was de watervoorziening in de meeste delen van Harderwijk hersteld. Toch zijn er nog een aantal aansluitingen zonder water, waarvan het exacte aantal niet duidelijk is, meldt een woordvoerder van Vitens.

Repareren leiding duurt nog de hele dag

De reparatie aan de kapotte leiding duurt naar verwachting tot in de avond. De Rietmeen blijft deels afgesloten vanwege de verzakkingen en de mogelijke schade aan de weg. Bewoners worden geadviseerd voorzichtig te zijn in de buurt van de getroffen locatie.