Vrachtwagenchauffeur (38) overleden na aanrijding op vluchtstrook A15

Een vrachtwagenchauffeur die met pech op de vluchtstrook was gaan staan en uit zijn voertuig was gestapt, is overleden na een aanrijding door een andere vrachtwagen.

Het ongeluk op de A15 ter hoogte van het knooppunt Ridderkerk gebeurde rond 12.00 uur, meldt de politie. Het slachtoffer is een 38-jarige man uit Oud-Alblas.

Er is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar die hulp mocht niet baten. De andere vrachtwagenchauffeur is aangehouden, de politie doet onderzoek naar het incident en de rol van de bestuurder.

Wegafsluiting

De verbindingsweg bij het knooppunt is vanuit Gorinchem in de richting van Rotterdam dicht tot ongeveer 15.00 uur, meldt Rijkswaterstaat. Verkeer kan gebruikmaken van de parallelbaan.

ANP