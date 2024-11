Vrachtwagenchauffeur die meisje (16) doodreed in Eindhoven vrijgelaten

De 39-jarige vrachtwagenchauffeur die maandag een 16-jarig meisje dodelijk aanreed op de Leenderweg in Eindhoven, is na verhoor weer vrijgelaten. De politie laat aan Omroep Brabant weten dat de man het meisje bij het afslaan over het hoofd zag, wat leidde tot het fatale ongeluk.

De chauffeur werd kort na de aanrijding aangehouden, zoals gebruikelijk bij dodelijke ongevallen. Tijdens het verhoor bleek echter dat de man niet onder invloed was, en er zijn op dit moment geen verdere verdenkingen tegen hem. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog en "heeft tijd nodig", aldus de politie.

Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant wilde het slachtoffer de weg oversteken toen ze door de vrachtwagen werd geraakt.