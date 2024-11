Fietser komt om bij ongeluk met vrachtwagen in Eindhoven

Een fietser is maandag overleden na een ongeluk met een vrachtwagen in Eindhoven, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde iets voor 13.30 uur op de Leenderweg, die aan het begin van de middag vooralsnog is afgesloten voor onderzoek.

Over de aanleiding van het ongeluk deelt de politie nog niets, ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.