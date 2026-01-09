Vrachtwagenchauffeur gewond door losgeraakte ijsplaat op N50

Op de N50 ter hoogte van Kampen heeft vrijdagmiddag een ongeval plaatsgevonden waarbij een vrachtwagen zwaar beschadigd raakte door vallend ijs. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval vond plaats rond 13.30 uur, zo laat een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland weten. De ruit van de vrachtwagen werd geraakt door een afgevallen stuk ijs, waardoor een gat ontstond en de cabine bezaaid raakte met ijs en glasscherven. Volgens een correspondent zou de ijsplaat zijn losgebroken van een andere vrachtwagen.

Naar ziekenhuis

De chauffeur wist zijn voertuig nog zelfstandig van de weg te rijden en zette het veilig neer op een industrieterrein. Daar werd hij onderzocht door ambulancepersoneel, waarna werd besloten hem alsnog mee te nemen naar het ziekenhuis voor verdere controle.

Het beschadigde voertuig is door een bergingsbedrijf opgehaald.