A73 afgesloten: vrachtwagen vol papier in lichterlaaie

Op de A73 richting Nijmegen is dinsdagochtend een vrachtwagen in brand gevlogen ter hoogte van de Maasbrug. De trailer, gevuld met papier, vatte vlam en veroorzaakte een flinke rookontwikkeling, meldt Rijkswaterstaat. Het oponthoud duurt volgens de organisatie tot in de loop van de middag.

De brand begon rond 06.15 uur. Het voertuig staat in de richting van Nijmegen, maar de brandweer heeft ook ruimte nodig op de andere rijbaan vanwege bluswerkzaamheden. Om de brand onder controle te krijgen, wordt een kraan ingezet om het papier uit de trailer te halen. Dit moet het blussen makkelijker maken. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Vanwege de hevige rookontwikkeling is de A73 in beide richtingen afgesloten. Hoewel de brand zich aan één kant van de snelweg bevindt, belemmert de rook ook het verkeer aan de andere kant. Weggebruikers wordt geadviseerd om te rijden via Eindhoven en Den Bosch.

Beeld: Rijkswaterstaat

Overal druk

Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie was het dinsdagochtend al erg druk op de Nederlandse snelwegen. De ANWB meldt dat er op het drukste moment tot nu toe 780 kilometer file stond. Vooral rond Rotterdam stapelden de problemen zich op. Ook werkzaamheden in de Drechttunnel op de A16 veroorzaken extra vertraging.

Hart van Nederland/ANP