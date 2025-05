Vrachtwagen kantelt op A28 bij Hoevelaken, snelweg hele ochtend dicht

De snelweg A28 richting Amersfoort is dicht ter hoogte van het knooppunt Hoevelaken. Daar is een vrachtwagen gekanteld, meldt de ANWB. Het bergingswerk duurt nog de hele ochtend. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie adviseert de reis richting Utrecht uit te stellen.

De vangrail is beschadigd en er ligt lading op de weg. Volgens Rijkswaterstaat bedroeg de vertraging voor het verkeer rond 07.15 uur al een uur.

Er is een omleiding ingesteld. Verkeer vanuit Zwolle kan bij knooppunt Hattemerbroek omrijden via de A50. Wie al dichter bij Utrecht rijdt, kan omrijden via de A1 en A27.

