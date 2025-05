Zes gewonden bij ongeluk op A20, drie mensen aangehouden

Zes mensen zijn dinsdagavond gewond geraakt door een ongeluk op de A20 bij Moordrecht. Bij het ongeluk waren meerdere voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen. Drie van de zes gewonden zijn aangehouden op verdenking van onveilig rijgedrag.

Een van de zes is zwaargewond, zegt een woordvoerder van de politie. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is nog bezig en de weg is daarom dicht tussen knooppunt Terbregseplein en Nieuwerkerk aan den IJssel. Omrijden kan via de A4 en de A12, meldt de ANWB.

ANP