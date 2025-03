Vrachtschip lekt olie in water bij Maasboulevard Vlaardingen

Donderdagmiddag heeft een binnenvaartschip natuurlijke olie gelekt in het water langs de Maasboulevard in Vlaardingen. Hulpdiensten en een schoonmaakbedrijf proberen te voorkomen dat de olie zich verspreidt, meldt Rijnmond.

Het gaat om de Nederlandse tanker genaamd Amici met onder andere kokosolie aan boord. Volgens Havenbedrijf Rotterdam is de natuurlijke olie niet schadelijk voor het milieu.

Eerder leek het of het schip aan het zinken was, maar dat bleek toch niet het geval. De bemanning is van boord gehaald.