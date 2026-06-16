4 Nederlandse militairen gewond tijdens oefening bij Münster

Vier Nederlandse militairen zijn dinsdag gewond geraakt tijdens een oefening bij het Duitse Münster, meldt de Koninklijke Marechaussee. De militairen botsten in legervoertuigen op elkaar. Ze zijn niet in levensgevaar geweest.

De militairen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze komen van 13 Lichte Brigade uit Oirschot en 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte.

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren.