Vermist meisje (7) uit water gehaald, met spoed naar het ziekenhuis

Een zevenjarig meisje is zondagmiddag uit het water gered, nadat zij eerder vermist was geraakt in Rijswijk.

Het ongeval gebeurde in het Wilhelminapark. Omstanders wisten het meisje uit het water te halen voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Twee ambulances en een traumateam hebben ter plekke eerste hulp verleend. Daarna is het kind met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.