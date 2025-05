Fiets en kleren gevonden bij sloot: 'Persoon te water' blijkt gewoon zwemmer

Langs de Veilingweg in De Lier is dinsdagochtend rond 06.00 uur een fiets met een tas kleding aangetroffen. Omdat er geen eigenaar in de buurt was, werd er een melding gedaan van een mogelijke persoon te water. Hulpdiensten kwamen met meerdere eenheden ter plaatse.

Twee brandweermannen gingen in waadpakken het water in om te zoeken. Kort daarna nam een duiker van brandweerpost Delft het zoeken over. De zoekactie werd stopgezet toen brandweerlieden een man in wetsuit aan zagen komen rennen.

Frisse duik

De man bleek de eigenaar van de fiets en kleding te zijn. Hij had in de vroege ochtend een duik genomen in het water. Volgens omstanders zou hij mogelijk aan het trainen zijn geweest. De man was niet in gevaar en alle hulpdiensten konden na ongeveer een half uur weer terugkeren.