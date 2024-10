Jeugdige joyriders raken gewond nadat auto te water raakt

Bij een ernstig verkeersongeval aan de Bij de Leijwei in Hoornsterzwaag is een minderjarige jongen uit Gorredijk ernstig gewond geraakt. Een andere minderjarige jongen uit Gorredijk, de bestuurder van de auto, wordt verdacht van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval en het rijden zonder rijbewijs.

Rond 01.40 uur ontving de politie een melding van een personenauto die te water was geraakt aan de Bij de Leijwei in Hoornsterzwaag. Eenmaal ter plaatse zagen de dienders een auto op zijn kop in de sloot liggen, alleen de achterkant van het voertuig stak nog boven het water uit.

Een minderjarige jongen uit Gorredijk raakte ernstig gewond en is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een andere minderjarige jongen uit Gorredijk, de bestuurder van de auto, raakte gewond, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Getuigenoproep

De jeugdige bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval en het rijden zonder rijbewijs. Hij zal later worden verhoord. De politie doet onderzoek naar de toedracht van dit verkeersongeval. Zo is ter plaatse sporenonderzoek gedaan.

De politie roept getuigen op om zich te melden. Aan omwonenden met een videodeurbel wordt gevraagd om de beelden van afgelopen nacht terug te kijken, mogelijk is het ongeval (deels) vastgelegd.