Zwaargewond persoon uit te water geraakte auto gehaald in Hoornsterzwaag

In de nacht van woensdag op donderdag is een persoon ernstig gewond geraakt toen een auto te water raakte langs de Bij de Leijwei in Hoornsterzwaag (Friesland). Rond 01.30 uur werden hulpdiensten gealarmeerd, omdat onduidelijk was hoeveel mensen er in de auto zaten. Vanwege die onzekerheid rukten de hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, massaal uit.

De brandweer wist de inzittende uit de auto te halen. Er werd in het water en in de auto gezocht naar andere slachtoffers, maar die werden niet gevonden. Op beelden is te zien dat alleen de achterkant en de achterwielen nog boven het water uitsteken.

Onderzoek

Het slachtoffer is met spoed, onder zware politiebegeleiding, naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van de persoon is zorgwekkend, maar de aard van de verwondingen is niet bekend.

De politie onderzoekt hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Op dit moment is nog niet duidelijk waarom de auto van de weg raakte en in het water belandde.