Tiener (15) overleden bij botsing met bestelbus op N233

Een 15-jarige inzittende van een personenauto is donderdagavond om het leven gekomen bij een ongeluk op de Cuneraweg (N233), tussen Rhenen en Veenendaal. Het incident gebeurde rond 21.20 uur.

Door nog onbekende oorzaak botste de auto op een bestelbusje. De 15-jarige overleed ter plaatse, hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Twee andere inzittenden van de personenauto, van 20 en 21 jaar oud, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van het bestelbusje "kwam met de schrik vrij", aldus de politie. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en roept getuigen op zich te melden.

Gewond

Eerder dit jaar raakte op dezelfde weg een meisje ernstig gewond bij een ongeval. Ze werd geschept door een auto toen ze met haar elektrische fiets de weg over wilde steken.

Hart van Nederland/ANP