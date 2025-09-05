Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tiener (15) overleden bij botsing met bestelbus op N233

Ongeluk

Vandaag, 11:32

Link gekopieerd

Een 15-jarige inzittende van een personenauto is donderdagavond om het leven gekomen bij een ongeluk op de Cuneraweg (N233), tussen Rhenen en Veenendaal. Het incident gebeurde rond 21.20 uur.

Door nog onbekende oorzaak botste de auto op een bestelbusje. De 15-jarige overleed ter plaatse, hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Twee andere inzittenden van de personenauto, van 20 en 21 jaar oud, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van het bestelbusje "kwam met de schrik vrij", aldus de politie. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en roept getuigen op zich te melden.

Gewond

Eerder dit jaar raakte op dezelfde weg een meisje ernstig gewond bij een ongeval. Ze werd geschept door een auto toen ze met haar elektrische fiets de weg over wilde steken.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Meisje' ernstig gewond nadat ze op elektrische fiets geschept wordt in Rhenen
'Meisje' ernstig gewond nadat ze op elektrische fiets geschept wordt in Rhenen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.