'Meisje' ernstig gewond nadat ze op elektrische fiets geschept wordt in Rhenen

Een persoon op een elektrische fiets is vrijdagavond geschept door de bestuurder van een auto. Dat gebeurde op de Cuneraweg tussen Rhenen en Veenendaal. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een "meisje" dat ernstig gewond is geraakt bij de aanrijding. De politie kan dit niet bevestigen.

Volgens getuigen wilde het slachtoffer de weg oversteken. Zij zou met spoed naar het ziekenhuis gebracht zijn. Aan de schade aan de ruit op de auto is te zien dat het een harde klap moet zijn geweest. De weg was in beide richtingen afgesloten.