'Parkeergarage Nieuwegein ingestort door ontwerpfout en gebrek aan controle'

De rijhellingen van een parkeergarage in Nieuwegein zijn vorig jaar ingestort door een ontwerpfout en gebreken in de uitvoering. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die heeft onderzocht hoe het kon gebeuren dat alle hellingen op 26 mei 2024 inzakten. Niemand raakte daarbij gewond. De parkeergarage is nog altijd buiten gebruik.

De constructie van de bovenste baan bezweek volgens de OVV als eerste. Alle onderliggende rijhellingen van de achtlaagse parkeergarage naast het St. Antonius Ziekenhuis stortten daarna ook in. De verbindingen waren volgens de Onderzoeksraad "te zwak ontworpen en op sommige onderdelen anders uitgevoerd". De constructie was daardoor "te zwak om de hellingbanen te dragen".

De OVV constateert ook een gebrek aan regie en controle tijdens het ontwerp, de bouw en het gebruik van de parkeergarage. De raad adviseert de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) om randvoorwaarden op te stellen om dit "beter te borgen".

