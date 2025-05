Precies een jaar geleden stortte parkeergarage ziekenhuis Nieuwegein in, nu kan worden opgeruimd

Het is een jaar geleden, maar het puin na de instorting van de parkeergarage St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein kan worden opgeruimd. De gemeente heeft toestemming hiervoor gegeven. Het ziekenhuis meldt dat de gemeente akkoord is met een aangepast sloopplan dat garage-eigenaar Primevest had ingediend.

Volgens het ziekenhuis kan nu snel worden gestart met de voorbereidende werkzaamheden, die ongeveer 2 tot 2,5 week zullen duren. Daarna moeten de restanten van de ingestorte hellingbanen worden weggehaald. Het gaat om zware brokstukken die deels vastzitten aan de garage.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Vervolgens wordt onderzocht of de constructie van de garage is beschadigd en hoe die volledig kan worden hersteld. Primevest streeft er volgens het ziekenhuis naar om de parkeergarage voor het einde van het jaar weer in gebruik te nemen.

Op 26 mei vorig jaar stortten meerdere verdiepingen van de garage in. Het ziekenhuis zegt het te betreuren dat het herstel van de garage zo lang op zich laat wachten.

ANP