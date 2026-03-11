Volg Hart van Nederland
Lichaam in weiland Bunschoten blijkt slachtoffer noodlottig ongeval

Lichaam in weiland Bunschoten blijkt slachtoffer noodlottig ongeval

Ongeluk

Vandaag, 11:20

Het lichaam dat dinsdag in een weiland in Bunschoten is gevonden, blijkt van een man te zijn die is overleden door een noodlottig ongeval. Dit laat de politie woensdag weten op Facebook.

Voorbijgangers vonden dinsdag een lichaam in een weiland aan de Oostelijke Randweg in Bunschoten. Er lag een helm naast het lichaam. Woensdag heeft de politie een scooter gevonden in de nabijgelegen sloot. Op Facebook bevestigt de politie dat het om een noodlottig ongeval gaat.

Door Redactie Hart van Nederland

