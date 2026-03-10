Lichaam gevonden in weiland in Bunschoten

In een weiland in Bunschoten (Utrecht) is maandagochtend een lichaam gevonden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. RTV Utrecht meldt dat er een helm naast het lichaam lag.

Het lichaam werd gevonden in een weiland aan de Oostelijke Randweg. Voorbijgangers troffen het lichaam aan, meldt de regionale omroep. Omwonenden melden aan het AD dat er een scooter was aangetroffen in een sloot en dat er een harde knal te horen was.

De politiewoordvoerder kon niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.