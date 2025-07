Slachtoffer (31) ongeluk A12 bij Bunnik overleden

De 31-jarige vrouw die afgelopen weekend zwaargewond raakte door een ongeluk op de A12 bij Bunnik is maandag aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie dinsdag.

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond kort voor middernacht. De auto van de vrouw en het voertuig van een 46-jarige man uit Wijk bij Duurstede botsten door nog onbekende oorzaak op elkaar. Door de aanrijding ontstond een grote ravage op de snelweg. De A12 was urenlang dicht ter hoogte van Bunnik.

De man uit Wijk bij Duurstede is de afgelopen dagen verhoord, meldt de politie. Hij is maandag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in het onderzoek.