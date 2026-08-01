Bewoners weer naar huis: geen gevaarlijke stoffen in auto Bilthoven

Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen aan de Melkweg in Bilthoven mogen weer terug naar huis. In de auto die vrijdagavond door de politie werd onderzocht, zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen.

De woningen werden eerder op de avond uit voorzorg ontruimd nadat de politie meldde dat zich mogelijk gevaarlijke stoffen in de auto bevonden. Rond middernacht maakte de politie bekend dat twee mannen waren aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij de zaak.

Geen gevaarlijke stoffen

Specialisten onderzochten de auto om vast te stellen of er daadwerkelijk gevaarlijke stoffen aanwezig waren. Dat bleek uiteindelijk niet het geval.