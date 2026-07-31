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Flat in Bilthoven ontruimd vanwege auto met mogelijk gevaarlijke stoffen

Flat in Bilthoven ontruimd vanwege auto met mogelijk gevaarlijke stoffen

Crime

Gisteren, 22:25

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In Bilthoven is vrijdagavond een grote politieactie aan de gang vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in zitten. De actie speelt zich af rond de Melkweg. Uit voorzorg heeft de politie ruim 40 woningen ontruimd. Wat zich vooraf heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.

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Rond de locatie zijn tientallen politieagenten aanwezig. Ook cirkelen helikopters boven Bilthoven. De politie doet onderzoek naar de auto.

Politie vraagt om ruimte

De politie roept mensen op om hulpdiensten de ruimte te geven zodat zij hun werk kunnen doen. Over de aanleiding van de actie is nog niets bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland
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