Vrouw (18) overleden na aanrijding met auto in Amersfoort

Door een aanrijding op de Ringweg Koppel in Amersfoort is donderdagnacht een 18-jarige vrouw om het leven gekomen. Toen ze op de kruising met de Holkerweg met de fiets de weg overstak, werd ze geraakt door een auto. De bestuurder reed daarna door. Ondanks een poging tot reanimatie overleed het slachtoffer ter plekke.

De politie hield de verdachte kort na de aanrijding een paar straten verderop aan. Of hij achter het stuur zat, moet volgens een woordvoerder nog worden onderzocht.