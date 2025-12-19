Fietser overleden na aanrijding met auto in Amersfoort, bestuurder aangehouden

In de nacht van donderdag op vrijdag is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een auto in Amersfoort. Op de Ringweg-Koppel stak de fietser over, waarna hij werd geschept door een auto en meters door de lucht werd geslingerd. Hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen; hij overleed ter plekke.

De weg werd in beide richtingen afgesloten voor politieonderzoek. De automobilist die de fietser aanreed, reed aanvankelijk door. Even verderop trof de politie de auto en de eigenaar aan. Hij is vervolgens aangehouden, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. In de voorruit van de auto zat een flinke barst.