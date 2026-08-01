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Motorrijder komt om het leven bij ongeval op A2 bij Utrecht

Ongeluk

Vandaag, 07:58

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Bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Utrecht is vrijdagavond een motorrijder om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Bij het ongeluk waren een motor en een auto betrokken.

Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur in de buurt van de afslag Lage Weide. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Ook over de bestuurder van de auto heeft de politie geen verdere informatie gedeeld.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Weg deels afgesloten

Na het ongeluk werd een deel van de A2 richting Amsterdam afgesloten. Het ging om de parallelbaan en een afslag naar de N230.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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