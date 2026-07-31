Ernstig ongeluk met motorrijder op A2, parallelbaan dicht

Een deel van de A2 bij Utrecht richting Amsterdam is vrijdagavond afgesloten na een zwaar ongeluk met een motorrijder. Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur op een afslag naar de N230. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Op beelden is te zien dat de weg en de afslag zijn afgezet door de hulpdiensten. Op de matrixborden branden rode kruizen en rond de motor zijn witte zichtschermen geplaatst.

Over de toedracht van het ongeval en de toestand van de motorrijder kan de politie nog niets zeggen.