Vrachtschip hervat koers, nog één bemanningslid in ziekenhuis

Het vrachtschip UHL Freedom dat zondag bij Schiermonnikoog in de problemen raakte, is weer onderweg naar Emden, in Duitsland. Dat meldt de Duitse rederij United Heavy Lift (UHL) maandag. Een bemanningslid ligt nog in het ziekenhuis, zegt het bedrijf.

Het schip raakte in de problemen toen het tijdens het stormachtige weer haaks op de golven kwam te liggen. Volgens de kustwacht raakten daarbij drie bemanningsleden gewond. Het bedrijf zegt dat twee mensen ten val kwamen en met een kustwachthelikopter aan wal moesten worden gebracht. Een van de twee is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. De andere is "in stabiele toestand", zegt het bedrijf.

'Geen motorproblemen'

UHL spreekt tegen dat het schip motorproblemen had. "Het schip heeft op geen enkel moment te maken gehad met motorstoringen of schade aan machines, evenmin is er melding gemaakt van vervuiling of schade aan de lading."

Volgens website VesselFinder vaart het schip ten noorden van Schiermonnikoog in zuidoostelijke richting. Bestemming Emden ligt dicht bij Delfzijl aan de rivier de Eems.