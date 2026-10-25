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Tanker stuurloos op ruwe zee bij Schiermonnikoog: vijf gewonden aan boord

Tanker stuurloos op ruwe zee bij Schiermonnikoog: vijf gewonden aan boord

Ongeluk

Vandaag, 15:44

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Een tanker is op de Noordzee, ten noorden van Schiermonnikoog, stuurloos geraakt. Het schip is van zijn anker geslagen en dobbert tussen golven van ruim 4,5 meter hoog. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn vijf mensen aan boord gewond geraakt. De aard van de verwondingen is onbekend.

Het schip bevindt zich in ankergebied 9. Dat is een soort maritieme wachtplaats waar schepen voor anker kunnen gaan.

Reddingsboten

Vanwege de situatie zijn meerdere reddingseenheden ingezet. Zowel de KNRM-reddingstations op Schiermonnikoog en Ameland als twee Duitse reddingsboten zijn ingeschakeld. Ook een helikopter van de kustwacht is ingezet.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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