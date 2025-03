Twee voetgangers aangereden in Rotterdam, ging mogelijk ruzie aan vooraf

In Rotterdam zijn woensdag twee mannen aangereden door een auto. Beiden raakten gewond. Eén iemand is aangehouden en de politie is nog op zoek naar de bestuurder van een auto. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Het ongeluk gebeurde rond 15.45 uur aan de Langenhorst. Bij het ongeluk is een man lichtgewond geraakt en de andere man is naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft er een ruzie plaatsgevonden voorafgaand aan het ongeluk, aldus de politie. Bij de aanrijding waren twee auto's betrokken die allebei zijn gecrasht.

De politie heeft een verdachte aangehouden en is nog op zoek naar de tweede bestuurder van een andere auto. Er is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident.