Tram en bergingswagen botsen in Rijswijk, chauffeur naar ziekenhuis

Een tram en een bergingswagen zijn dinsdagochtend met elkaar in botsing gekomen in Rijswijk. De chauffeur van de sleepwagen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie aan Hart van Nederland weten.

Het ging rond 6.00 uur mis op de Vrijenbanselaan in Rijswijk. De schade aan beide voertuigen is groot. Het voorste gedeelte van de bergingswagen is omgeslagen. De tram heeft flinke deuken aan de voorkant en de voorruiten zijn kapot.

Toedracht onduidelijk

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om de chauffeur van de sleepwagen te helpen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. De afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet daar dinsdag verder onderzoek naar.

Tram 19 stopt door de aanrijding dinsdagochtend niet bij halte Delft Station tot en met de halte Anthony Fokkersingel.