Nederlander (70) overleden door ongeluk met spookrijder

Een 70-jarige man uit Oud Gastel is donderdagmiddag om het leven gekomen door een frontale botsing met een spookrijder op de snelweg A30 bij het Franse Boulange, melden Omroep Brabant en een Franse regionale krant. Het slachtoffer reed in zijn bestelbus richting Metz toen het misging. Een tegemoetkomende bestuurder reed met volle snelheid tegen hem aan. De ravage op de weg was enorm, en de snelweg werd urenlang afgesloten.

Eerder zorgde de spookrijder al voor gevaarlijke situaties. Andere weggebruikers moesten uitwijken om een frontale botsing te voorkomen. Uiteindelijk was de klap onvermijdelijk. De bestuurder van de bestelbus overleefde de harde botsing niet. Ook een derde auto raakte betrokken bij het ongeluk, waarbij de bestuurder zwaargewond raakte. Zijn voertuig kwam door de kracht van de impact op de vangrails terecht.

Snelweg dicht

De spookrijder zelf liep eveneens zware verwondingen op en is opgenomen in het ziekenhuis. Het incident zorgde ervoor dat brokstukken over de gehele rijbaan verspreid lagen. Hierdoor moest de snelweg aan beide kanten volledig worden afgesloten. De regio-omroep meldt dat het slachtoffer uit Oud Gastel vijftig jaar vrachtwagenchauffeur was.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bekend te zijn met de zaak en consulaire bijstand aan de nabestaanden te verlenen.