Inzittenden van auto die van brug reed waren twee jonge vrouwen: 'Intens verlies'

De twee inzittenden van een auto die afgelopen weekend vanaf de Rotterdamse Calandbrug het water inreed, zijn vrouwen van 23 en 27 jaar. Dat meldt de politie. De twee overleefden het ongeluk niet. De verslagenheid is groot.

De politie denkt dat het om een noodlottig ongeval gaat. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De auto reed waarschijnlijk door de slagboom terwijl de brug in het Botlekgebied open stond. De brugwachter ontdekte de schade aan de slagboom bij het sluiten van de brug. Het voertuig werd uren later met de twee overleden inzittenden uit het water gehaald.

'Diep geraakt'

De werkgever van de twee slachtoffers betuigt in een bericht op LinkedIn medeleven met het overlijden van de twee collega's. Het bedrijf zegt het enthousiasme en de aanwezigheid van de twee vrouwen nooit te zullen vergeten.

"Wij zijn diep geraakt door dit intense verlies. Twee geliefde collega’s, vol leven en toekomstdromen, zijn plotseling uit ons midden weggerukt. Onze gedachten zijn bij hun families, vrienden en naasten, die nu met dit onvoorstelbare gemis moeten leven", staat er geschreven.

Het horecabedrijf ontkent dat de auto vlak voor het ongeluk te hard reed. "In diverse nieuwsberichten staat dat ze met hoge snelheid reden, het trackingsysteem in hun auto gaf aan dat ze 63 kilometer per uur reden toen het ongeluk plaatsvond." Op de brug mag maximaal 80 gereden worden.

