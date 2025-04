Twee doden nadat auto van brug reed blijkt noodlottig ongeval

De dood van twee inzittenden van een auto die in de nacht van zondag op maandag vanaf de Calandbrug in het Rotterdamse Botlekgebied het water in reed, is een noodlottig ongeval. Dat meldt de politie. Over de identiteit van de slachtoffers is maandagmiddag nog geen informatie gedeeld.

Rond 01.00 uur reed de auto door een gesloten slagboom, terwijl de brug open stond. De brugwachter ontdekte de schade aan de slagboom bij het sluiten van de brug en schakelde daarop de hulpdiensten in. Rond 08.15 uur werd het voertuig met daarin de twee inzittenden uit het water gehaald.

Het onderzoek op de brug is inmiddels afgerond. Volgens een politiewoordvoerder is er "geen reden om aan te nemen dat er iets anders is gebeurd" dan een noodlottig ongeval. Er wordt geen bloedonderzoek gedaan, "omdat de strafvervolging vervalt" door het overlijden van de slachtoffers.

