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Identiteiten van slachtoffers dodelijk ongeluk Markerwaarddijk bekend

Ongeluk

Vandaag, 16:12

De politie Midden-Nederland heeft meer bekendgemaakt over de identiteit van de slachtoffers van het grote ongeval op de Markerwaarddijk. Daar kwamen zaterdagavond drie voertuigen met elkaar in botsing. In totaal vielen er acht slachtoffers, van wie drie overleden. Van hen is nu bekend hoe oud ze waren en waar ze vandaan kwamen.

Het gaat om een 19-jarige man uit Delft, een 17-jarige jongen uit Oisterwijk en een 17-jarige jongen uit Groesbeek. De politie is nog bezig met een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Drie auto's botsen op Markerwaarddijk

Zaterdagavond rond 22.50 uur ging het mis op de N307 Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Drie auto's, met daarin in totaal acht personen, botsten op elkaar. De vijf overige inzittenden liepen lichte tot zware verwondingen op.

De Markerwaarddijk was tot in de ochtend gestremd, maar is inmiddels weer open.

Door Redactie Hart van Nederland

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