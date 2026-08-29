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Zeker drie doden bij ongeluk met twee auto's op Markerwaarddijk

Zeker drie doden bij ongeluk met twee auto's op Markerwaarddijk

Ongeluk

Gisteren, 23:50

Zeker drie mensen zijn zaterdagavond laat om het leven gekomen door een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. De politie meldt dat de Markerwaarddijk (N307) voorlopig dicht is.

In de beide auto's zaten in totaal acht personen. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie spreekt van een zeer zwaar ongeval.

Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend.

Door ANP
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