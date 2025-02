Slachtoffers van crash vliegtuigje in Drenthe overleden

De twee slachtoffers van de crash van een klein vliegtuig vrijdagmiddag in Drenthe zijn allebei om het leven gekomen. De slachtoffers zijn een 56-jarige man uit Drachten en een 67-jarige man uit Hoogeveen.

Beiden zaten in het vliegtuigje. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd, de luchtvaartpolitie doet daar onderzoek naar. Het ongeval gebeurde rond 15.00 uur net ten oosten van Nieuwlande, dat tussen Hoogeveen en Coevorden ligt.