Twee zwaargewonden bij crash vliegtuigje in Drenthe

Een klein vliegtuig is vrijdagmiddag in Drenthe in een weiland terechtgekomen. Twee mensen zijn door het ongeluk ernstig gewond geraakt, meldt de politie. Ze gaat ervan uit dat zij ook de enige twee betrokkenen zijn.

Beiden zaten in het vliegtuigje. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd, de luchtvaartpolitie doet daar onderzoek naar. Het ongeval gebeurde rond 15.00 uur net ten oosten van Nieuwlande, dat tussen Hoogeveen en Coevorden ligt.

ANP