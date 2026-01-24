Slachtoffer dodelijk ongeval Dedemsvaart is 55-jarige man uit Assen

Ongeluk
Vandaag, 20:52
Het dodelijk slachtoffer bij een ongeval in Dedemsvaart zaterdag is een 55-jarige man uit Assen. Bij de aanrijding tussen twee personenauto's op de Coevorderweg (N377) is ook een vrouw gewond geraakt. Dat blijkt te gaan om een 44-jarige vrouw uit de gemeente Ommen. Dat meldt de politie zaterdagavond.
De slachtoffers waren beiden de enige inzittenden van hun voertuigen, meldt de politie. De weg tussen Hoogeveen en Dedemsvaart was na het ongeval in beide richtingen afgesloten.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.