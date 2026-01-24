Slachtoffer dodelijk ongeval Dedemsvaart is 55-jarige man uit Assen

Het dodelijk slachtoffer bij een ongeval in Dedemsvaart zaterdag is een 55-jarige man uit Assen. Bij de aanrijding tussen twee personenauto's op de Coevorderweg (N377) is ook een vrouw gewond geraakt. Dat blijkt te gaan om een 44-jarige vrouw uit de gemeente Ommen. Dat meldt de politie zaterdagavond.

De slachtoffers waren beiden de enige inzittenden van hun voertuigen, meldt de politie. De weg tussen Hoogeveen en Dedemsvaart was na het ongeval in beide richtingen afgesloten.