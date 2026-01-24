Man overlijdt bij verkeersongeluk Dedemsvaart, vrouw zwaargewond

Bij een ongeluk in Dedemsvaart is zaterdag een man om het leven gekomen. Het gaat om een aanrijding tussen twee personenauto’s op de Coevorderweg (N377) in de Overijsselse plaats. De bestuurster van de andere auto raakte zwaargewond.

De slachtoffers waren beiden de enige inzittenden van hun voertuigen, meldt de politie. De weg is tussen Hoogeveen en Dedemsvaart in beide richtingen afgesloten.