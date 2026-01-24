Man overlijdt bij verkeersongeluk Dedemsvaart, vrouw zwaargewond

Ongeluk
Vandaag, 14:03
Bij een ongeluk in Dedemsvaart is zaterdag een man om het leven gekomen. Het gaat om een aanrijding tussen twee personenauto’s op de Coevorderweg (N377) in de Overijsselse plaats. De bestuurster van de andere auto raakte zwaargewond.
De slachtoffers waren beiden de enige inzittenden van hun voertuigen, meldt de politie. De weg is tussen Hoogeveen en Dedemsvaart in beide richtingen afgesloten.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.