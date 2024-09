Scooterrijder overleden bij aanrijding met trein in Amersfoort

Bij een botsing op het spoor in Amersfoort is een scooterrijder uit dezelfde plaats om het leven gekomen. Een personentrein kwam in aanraking met een scooter met twee opzittenden. De bestuurder overleefde het ongeluk niet.

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur bij de spoorwegovergang op de Soesterweg. De bestuurder kwam om het leven, bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. De leeftijd en het geslacht van het slachtoffer zijn nog niet bekendgemaakt. Hoe het met de persoon die achterop zat gaat is niet bekend, de politie heeft nog geen contact met diegene. De scooter kwam zo'n 80 meter verder op het spoor terecht. Het voertuig is volledig vernield.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Volgens een correspondent liepen de emoties hoog op toen familie en vrienden van het slachtoffer zich op de plaats van het ongeval verzamelden. Er was een grote politie-inzet nodig om de situatie onder controle te houden.

Het gebied rond de plek des onheils is afgezet voor onderzoek. De komende uren is er geen treinverkeer mogelijk tussen Amersfoort en Baarn.