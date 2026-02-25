Volg Hart van Nederland
Onderzoek naar botsing twee KLM-vliegtuigen: 'Zeer uitzonderlijk'

Onderzoek naar botsing twee KLM-vliegtuigen: 'Zeer uitzonderlijk'

Vandaag, 12:18

Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de botsing tussen twee KLM-vliegtuigen. De twee Boeing 737-toestellen kwamen zaterdag tegen elkaar aan tijdens het taxiën. Er zijn geen gewonden gevallen. De woordvoerster van KLM noemt het een "zeer uitzonderlijk" incident.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) bevestigen woensdag dat zij onderzoek doen naar het incident.

Twee medewerkers van de OVV zijn zaterdagochtend direct naar Schiphol gegaan na de botsing. Zij hebben daar met de twee betrokken piloten gesproken en foto's gemaakt van de toestellen. De LVNL doet intern onderzoek en bekijkt alle procedures en werkafspraken.

Door ANP

