Schip verliest containers na aanvaring bij Maassluis

Een botsing tussen een containerschip en een binnenvaartschip op de rivier Het Scheur bij Maassluis heeft ervoor gezorgd dat meerdere containers in het water belandden. De schepen botsten rond 6:15 uur, waarna de containers overboord vielen.

De lege containers spoelden later aan op de Koning Willem-Alexander Boulevard, waar een kraanschip ze inmiddels aan het bergen is. Omwonenden laten op X weten dat het huis trilde toen de boten met elkaar in botsing kwamen.

Toezicht

Een schip van een havenbedrijf houdt toezicht en controleert of er nog meer containers in het water drijven. De oorzaak van de aanvaring, die donderdagochtend plaatsvond, is nog niet bekend.