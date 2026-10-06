Duikers dichten lek in schip Eemshaven, gevaar voor zinken geweken

Een schip dat maandagavond in de Eemshaven water maakte en dreigde te zinken, is weer veilig. Duikers hebben het lek gedicht en het gevaar dat het vaartuig zinkt is geweken, meldt Veiligheidsregio Groningen. De bemanning kon het schip veilig verlaten.

De brandweer en veiligheidsregio schakelden een particuliere organisatie in om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. Twee sleepboten hielden het vaartuig stabiel.

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Duikers dichten lek

Duikers gingen het water in om het schip aan de onderkant te inspecteren. Daarbij wisten zij het lek te dichten. Het schip maakt inmiddels geen water meer.

Havenbeheerder Groningen Seaports handelt het incident verder af. Ook worden maatregelen genomen om eventuele verontreiniging in de haven aan te pakken.

Oorzaak nog onbekend

Hoe het schip lek kon raken, is nog niet bekend. Het gevaar dat het vaartuig zinkt, is volgens de veiligheidsregio inmiddels geweken.