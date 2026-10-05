Schip in Eemshaven dreigt te zinken, twee gewonden

In de Groningse Eemshaven maakt een afgemeerd schip water en dreigt te zinken, meldt de veiligheidsregio. De brandweer en veiligheidsregio proberen te voorkomen dat het schip ten onder gaat. Ze hebben een particuliere organisatie ingeschakeld om het schip leeg te pompen en drijvend te houden. Ook proberen twee sleepboten het schip stabiel te houden.

De bemanning is veilig en heeft het schip kunnen verlaten. Wel zijn twee personen lichtgewond geraakt, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio aan Hart van Nederland weten.

Er worden maatregelen genomen om eventuele verontreiniging in de haven aan te kunnen pakken. Hoe het schip water heeft kunnen maken, is nog niet bekend.