Schade plafond Nieuwegein ongevaarlijk, winkels en garage weer open

Ongeluk

Vandaag, 13:40

Link gekopieerd

De winkels bij het Stadshuis in Nieuwegein en de onderliggende parkeergarage zijn weer geopend. Onafhankelijk onderzoek laat zien dat de schade in het plafond, die zaterdag werd ontdekt, oppervlakkig is.

Volgens de onderzoekers lijkt het op een scheur, maar is er geen sprake van bouwkundige schade of gevaar. De schade werd veroorzaakt door een lamp die naar beneden viel, door de manier waarop die was opgehangen.

Alleen Pets Place nog dicht

Na overleg tussen Wereldhave, Xenos, Basic Fit en de beheerders van de parkeergarage is besloten het gebouw weer open te stellen. Alleen dierenwinkel Pets Place blijft voorlopig dicht, omdat daar nog herstelwerk plaatsvindt.

De betrokken partijen laten weten blij te zijn met de uitkomst van het onderzoek. "We zijn enorm opgelucht met deze uitkomst. Daarnaast zijn we heel blij dat dit zo adequaat is opgepakt door alle betrokken partijen. Wij nemen dit soort signalen altijd serieus en nemen bij twijfel altijd voorzorgsmaatregelen", staat in de verklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

