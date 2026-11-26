De drie roltrappen naar de sporen 2 en 3 van station Bijlmer ArenA in Amsterdam zijn sinds donderdag buiten werking. Afgelopen zondag raakten acht mensen gewond toen een stilstaande roltrap, waarop mensen liepen, plotseling in beweging kwam. Twee slachtoffers raakten zwaargewond.

ProRail heeft nog geen uitkomsten bekendgemaakt van het lopende onderzoek naar het onverwacht in beweging komen van de roltrap. Sinds donderdag zijn alle drie de roltrappen naar de sporen 2 en 3 stilgezet: één vanwege gepland onderhoud, een tweede naar aanleiding van het incident en de derde uit voorzorg. Bij die laatste roltrap is "speling" geconstateerd, aldus ProRail.

Roltrappen vergrendeld

De roltrappen naar de sporen 1, 6, 7 en 8 zijn donderdag ook uit voorzorg buiten dienst gesteld. Ze worden "vergrendeld", zodat reizigers ze nog wel als gewone trap kunnen gebruiken. Daarnaast zijn er noodtrappen op deze perrons aanwezig. "Op drukke momenten wordt crowd control ingezet om de reizigersstromen op station Bijlmer ArenA in goede banen te leiden", aldus ProRail.

Komende maandag en dinsdag vindt aanvullend onderzoek plaats naar de roltrap waarop het ongeluk gebeurde. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de oorzaak van het ongeval.