Rond het middaguur sloeg een roltrap op station Bijlmer Arena op hol, waardoor acht gewonde mensen naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Twee gewonden liepen zelfs zware verwondingen op. Mogelijk hebben ook andere mensen lichte verwondingen opgelopen, maar die hebben zich nog niet gemeld.

De roltrap sloeg omstreeks 12.00 uur op hol. Volgens ProRail stond de roltrap stil, maar kwam deze uit zichzelf in beweging toen er mensen op liepen. Daardoor vielen reizigers. Meerdere slachtoffers hebben vermoedelijk botbreuken opgelopen, meldt de politie.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Arbeidsinspectie

De roltrap is buiten gebruik gesteld. ProRail onderzoekt wat er is gebeurd en hoe de roltrap kan worden hersteld. Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie doet onderzoek.

Vanwege de voetbalwedstrijd tussen Ajax en ADO Den Haag zet ProRail extra personeel in op het station. De spoorbeheerder zegt mee te leven met de gewonden en wenst ze een spoedig herstel.